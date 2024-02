Los estacioneros, entre el descongelamiento de impuestos y la caída de ventas

La desregulación del mercado de las naftas y el gasoil sigue a toda marcha y el gobierno nacional hizo oficial anoche el descongelamiento del impuesto sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, tras lo cual se produjo un nuevo aumento. Sin embargo la recomposición total, será en “cómodas cuotas” ya que se aplicará de forma progresiva para recuperar las actualizaciones que no se realizaron en los últimos dos años.

En diálogo con Realidad Económica, especificó que “en la región las estaciones que están beneficiadas por el turismo o por la industria petrolera no se notó mucho, pero hay otras estaciones que sí. A nivel nacional, fue más de un 20% la merma”.

“No nos olvidemos que hay lugares, como Misiones y Formosa, donde las cuentas han disminuido en un 25%, por efecto de los países limítrofes, que se abastecían con el combustible barato y ya no les conviene”.

El presidente de Acipan, Carlos Pinto, Carlos Pinto, vicepresidente de Cámara de Expendedores de Combustibles de Río Negro y Neuquén. María Isabel Sanchez

Según el estacionero, “ahora lo tienen que pagar a un precio parecido al que tienen en sus países de origen. Si bien sigue siendo más barato que el que tienen ellos, no es la diferencia que teníamos antes. Parte de la merma general se debe a ese consumo, al de extranjeros”.

¿A cuánto va a llegar el litro de combustible?

La medida fue publicada este jueves en el Decreto 107/2024 del Boletín Oficial y cuenta con las firmas del presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis "Toto" Caputo y su par de Interior, Guillermo Francos.

En el texto se resalta que los incrementos de los montos de los impuestos fijados, correspondientes al primer, segundo, tercer y cuarto trimestres calendario del año 2023, "surtirán efectos para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil" de la siguiente manera:

-Primer y segundo trimestre calendario de 2023: a partir del 1° de marzo de 2024, inclusive.

-Tercer trimestre calendario de 2023: a partir del 1° de abril de 2024, inclusive.

-Cuarto trimestre calendario de 2023: a partir del 1° de mayo de 2024, inclusive.

Según estimaciones privadas, si el traspaso de la actualización del impuesto sería completo, las naftas aumentarían alrededor de un 10%. Sin embargo, también está la posibilidad de que las petroleras decidan subir sus precios aún más de lo que corresponde por el impuesto.

Todo puede pasar. De hecho, Pinto contó que “en Córdoba hubo un par de estaciones del servicio que tomaron la decisión de aumentar ellas por sí solas. Ya tenían precio por sobre lo que estaban vendiendo a partir del día de hoy (por ayer). Eso no es correcto, pero siempre se pudo hacer. El tema es que el convenio de precios era un arreglo que se había hecho entre el gobierno y las petroleras. No podían actuar contra nadie, pero el que ponía un precio sobre eso quedaba fuera de mercado. Si se ponía un precio alto, no vendía”.

Las paritarias, otro tema del sector

Por un lado, se corrige el precio; y por otro, se vienen las paritarias. Según Pinto, el panorama es complejo.

“Están bravos porque veníamos con un volumen de ventas acostumbrado y pasamos a otro, que ha cambiado bastante. Pero estamos trabajando en eso y yo creo que vamos a llegar bien”.