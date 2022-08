Petroleros de Chubut amenazan con medidas de fuerza

“ Se vienen tiempos muy duros y si no nos defendemos, nos van a llevar puestos. Si no tenemos respuestas favorables nos encontrarán, a partir del 1 de septiembre, en la calle y después en los yacimientos ”. Esa fue la advertencia que emitió Jorge Ávila, secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Chubut , sobre la posibilidad de realizar medidas de fuerza si no se avanza en una ley de hidrocarburos que garantice las inversiones en los yacimientos maduros.

La primera señal de disconformidad se dio en la Argentina Oil & Gas Patagonia (AOG Patagonia). El Sindicato de Petroleros Privados de Chubut no viajó a Neuquén y no fue parte de los anuncios del ministro de Economía, Sergio Massa. “No fuimos porque fue una señal política que no estábamos de acuerdo con que nos dejen olvidados”, subrayó.

El dirigente gremial tiene pactada una reunión con el titular del Palacio de Hacienda para tratar de avanzar en una normativa que incentive el trabajo en la Cuenca del Golfo San Jorge. La situación de la región no es alentadora: se pasó de 25 perforadores en la prepandemia a solo contar 9 equipos en la actualidad. Esto llevó a Ávila a reunirse con uno de los candidatos a presidente de la oposición, Horacio Rodríguez Larreta. Toda una señal para el Frente de Todos.

“Tratamos de ponernos en igualdad de condiciones para saber en qué lugar estamos parados. Necesitamos juntarnos con todos los actores para aclarar lo que buscamos a nivel nacional, que es una ley nacional que proteja las cuencas maduras”, destacó el titular de petroleros convencionales.

jorge loma avila chubut.jpg

En la misma posición que el intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, el dirigente gremial cuestionó el rol de YPF en Chubut. “Necesitamos una empresa de bandera que esté a disposición de los argentinos y no que esté en contra de los argentinos. No puede ser que nos quieran dejar en un segundo plano y esperar qué van a hacer con Chubut”, criticó.

“Lo que está haciendo YPF es provocar incidencias políticas porque lleva a que Chubut se separe del bloque y que quede aislado de los demás gremios. Pero eso no va a suceder porque después de muchos años, los sindicatos están unidos y están peleando por lo que tienen que pelear. Lo está haciendo el propio Neuquén viendo cómo salvaguardar los hidrocarburos para el futuro. Ellos tienen un gran proyecto y lo apoyamos, pero lo que no queremos es quedarnos afuera. Siempre hablamos de ser la cola de Vaca Muerta y ahora, directamente, estamos afuera”, subrayó.

Los petroleros de Chubut amenazan con “patear el tablero”. “Nosotros empezamos protestando y después pasaremos a los hechos. Los hechos están en el campo”, advirtieron.

La principal alerta pasa porque la Cuenca del Golfo San Jorge ha llegado a un tope de producción y las inversiones están dirigidas a Vaca Muerta. “¿Creen que le va a importar Chubut o Santa Cruz dentro de unos años? Tenemos que pensar en lo que va a venir porque ahora nos dicen que tenemos 70 equipos, pero son workover y pulling. Y esos equipos van a bajar sino se perfora. El año que viene podemos pasar de 70 equipos a 20. Vamos a pasar a un segundo plano”, aseveró.

Ávila destacó que la región recibe proyectos basados en polímeros que no generan puestos de trabajo. “Si no tenemos un régimen de inversiones en perforación, la caída de trabajo la vamos a tener todos los días. Acá se empezó a invertir en polímeros porque las operadoras lo traen a un costo similar al 2019. Es todo ganancia y no genera trabajo. Lo que genera es récord de producción como lo ha demostrado YPA, Pan American y Capsa en el último tiempo. Los polímeros permiten recuperar petróleo, pero no generan empleo, que es lo que estamos necesitando”, consideró el dirigente gremial.

“Faltan equipos”

El secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Chubut, Jorge Ávila, destacó que la inversión en polímeros ha desplazado a los equipos de perforación en la Cuenca del Golfo San Jorge. “Ya no se perforan pozos en Chubut y lo que queremos es que vuelvan esos equipos. Pan American (Energy) llegó a tener 18 perforadores, YPF tuvo 5, Tecpetrol 4 y Capsa 4. Es más, Capsa es la única operadora que tiene la misma actividad que tenía antes de la pandemia. El resto se ha venido abajo”, cuestionó.

“Estamos dispuestos a pelear y a dar todas las discusiones que haya que dar. No solo con una operadora sino con todas. Necesitamos tener actividad”, advirtió.