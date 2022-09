Chubut y Santa Cruz podrían quedarse sin combustible

En diálogo con Radio del Sur, Gustavo Boccolini, secretario gremial del Centro de Patrones y Oficiales de Pesca y Cabotaje en Chubut, advirtió que si no obtienen respuestas favorables a su reclamo Chubut y la parte norte de Santa Cruz se quedarán sin combustible. Además, la medida podría afectar hasta la actividad de los aeropuertos de la región.

“La gente embarcada tiene una multiplicidad de actividades. Hay 3 empresas involucras a las cuales YPF las contrata y les paga, pero no vela por los derechos de los trabajadores, que hoy están siendo vulnerados”, cuestionó.

Playa de Tanques YPF Comodoro Rivadavia Chubut Combustible dos.jpg

“Este conflicto no es de hoy a la mañana. Lleva mucho tiempo transitado y muchas instancias. El personal no tiene un convenio colectivo por el cual se rija la actividad. Tienen sueldos precarizados, no tienen paritarias. Las empresas pagan lo que más o menos le parece. Además, están trabajando sin relevos lo que hace que las tripulaciones no tengan descanso”, denunció.

Según el dirigente gremial, YPF exige un chequeo de la actividad cada 4 horas, pero el personal no es el suficiente para cubrir todas las demandas. “Como es una sola tripulación para la embarcación, no tienen un relevo y cada cuatro horas tienen que ir a chequear el estado de las amarras. Es decir que los trabajadores duermen cada dos horas”, afirmó.

Asimismo, Boccolini cuestionó que se vulneren los derechos de los trabajos. “YPF lo sabe y consideran que con pagar es suficiente. Lo que pedimos es que hagan un control de la empresa contratada”, subrayó.

El reclamo es contra las empresas Cauquén-La Lanchita (UTE), y Madryn Marín por las condiciones de trabajo de los cinco operarios que se desempeñan en la actividad. “Es personal embarcado, tiene que tener cursos de nivelación de Prefectura, tiene que hacer los cursos de seguridad de YPF, entre otros requisitos. No es personal que se pueda reemplazar fácil, pero aun así le pagan miserias”, aseguró.

En este sentido, el dirigente gremial aseveró que es necesario contar con 15 personas para que los trabajadores puedan descansar normalmente y advirtió que, si el conflicto no se llega a destrabar, el conflicto se va a acabar más pronto que tarde.