El camino para llegar a la carbono neutralidad

El mundo está incorporando una agenda marcada por la transición energética. Este cambio es imparable. Las empresas saben que no reducir las emisiones pone en peligro al planeta, pero que también entrarán en un panorama que no es rentable. El ojo está puesto en un plan para bajar las emisiones de gases de efecto invernadero. La situación es compleja y que no escapa a ningún actor donde los hidrocarburos tendrán un papel fundamental debido al desarrollo de Vaca Muerta.