Las petroleras y refinadoras se resisten a ver un escenario a mitad de camino y no quieren perder la oportunidad de cambiar las disposiciones que hoy las obligan a pagar por un insumo que ellos también podrían producir pero no los dejan. Hasta mostraron su enojo con el plantel parlamentario porque no fueron convocados a las reuniones de comisión para dar su opinión. De todas maneras, los referentes y las cámaras o asociaciones de los biocombustibles tampoco fueron invitados a esas instancias de debate.